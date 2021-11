Covid-19: ricoveri in aumento e un decesso al Galliera

Laboratorio per i test anti covid

Sono 91 i nuovi positivi al Covid in Liguria, emersi dopo 9.539 tamponi antigenici rapidi e 3.274 tamponi molecolari. Nell'ultimo report pubblicato dall'agenzia A.li.sa si registra un decesso, un anziano di 84 anni all'ospedale Galliera di Genova, il 31 ottobre.



Risalgono gli ospedalizzati, 3 in più rispetto alla precedente rilevazione, per un totale di 88 ricoverati. Scesi a 10 i malati in terapia intensiva.



Il totale dei casi positivi cresce di 27 unità a 2.504. Sono 88 in più le persone in isolamento domiciliare (1.235 in totale) e 51 in più quelle in sorveglianza attiva (2.055 in totale).



Rispetto alla campagna vaccinale, sono 5.792 le nuove somministrazioni con Comirnaty e Moderna: 1.300 le prime dosi, 1.914 le seconde dosi e 2.578 quelle aggiuntive (addizionali o booster).