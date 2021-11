Covid, 358 positivi e 2 vittime in Liguria

Soccorritore Ambulanza (archivio)

Ci sono 358 nuovi positivi al Covid in Liguria, emersi a fronte di 3.905 tamponi molecolari e 11.794 test antigenici rapidi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano di Regione Liguria, redatto sulla base del flusso dati tra Alisa e il Ministero.



Una parte delle positività risalgono ai giorni scorsi e sono state inserite nel bollettino di oggi, 11 novembre. Si tratta di "117 contagi, di cui 103 in Asl 2", precisa Alisa in una nota. I dati risalgono al periodo tra il 19 ottobre e l'8 novembre, quando, si legge sempre nella nota, "si sono verificati problemi tecnico informatici nella trasmissione dati a Alisa".



A livello territoriale, complessivamente, risultano:

- 3 casi a Imperia

- 129 a Savona (con la nota di cui sopra, ndr)

- 117 a Genova, di cui 91 in Asl 3 e 26 in Asl 4

- 78 su La Spezia



Due persone hanno perso la vita, si tratta di una donna di 89 anni, in Asl4, e di un uomo di 85, a San Martino di Genova.



Stabili i ricoverati in ospedale, 111 (-1), dei quali 9 in terapia intensiva.



Il totale dei casi positivi in regione balza ancora, da 2.948 a 3.177.

Sono 1.680 le persone in isolamento domiciliare, +177 rispetto a ieri (1503).