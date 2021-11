Covid, 68 nuovi contagi. Salgono ancora i ricoveri

Vaccinazione

Sono 68 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte 1.478 tamponi molecolari e 8.035 tamponi antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore.



Il dato dei positivi per Asl di appartenenza:

Imperia (Asl 1), 8;

Savona (Asl 2), 0;

Genova 60, di cui 44 in Asl 3 e 16 in Asl 4

La Spezia (Asl 5), 0;



Salgono a 97 i ricoverati, 6 in più rispetto ai dati precedenti. Di questi, 9 in terapia intensiva. Nei dati di oggi, 7 novembre 2021, non ci sono vittime. In isolamento domiciliare si trovano 1.332 persone. A rendere noti i dati la Regione Liguria.