Tre decessi, contagi e ricoveri in aumento

Vaccinazione anticovid

Sono 460 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 4.218 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 12.162 tamponi antigenici rapidi. Lo comunica l'agenzia A.li.sa. nell'ultima rilevazione precisando che i nuovi contagi sono così distribuiti: 103 nella Asl1 imperiese, 94 nella Asl2 savonese, 194 nell'area genovese (138 in Asl3, 56 in Asl4) e 67 in Asl5 spezzina.



I ricoveri sono in aumento, 149 (+5) di cui 17 in terapia intensiva: 15 non vaccinati, altri due hanno situazioni di comorbidità o con patologie covid correlate.



I decessi sono tre: un uomo di 75 anni all'ospedale della Spezia, uno di 90 anni al Galliera di Genova e una donna - sempre di 90 anni - all'ospedale di Sestri Levante.



Sul fronte vaccini, è stato somministrato il 95% delle dosi consegnate: 2.422.422 su 2.547.002.