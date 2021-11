Europei nuoto Kazan, Carraro in finale

agliin vasca corta di Kazan, in Russia. La nuotatrice genovese ha guadagnato l'accesso alle finali dei 100 rana con il quarto tempo assoluto, il secondo della sua semifinale alle spalle della russa Chikunova. In finale troverà un'altra azzurra, Arianna Castiglioni con il primo tempo assoluto di 1'04"31. Per la 27enne di genova - tesserata per Fiamme Azzurre ed NC Azzurra 91 e allenata da Cesare Casella - ha nuotato in 1'04"88. Le finali domani pomeriggio a partire dalle 16:30.Nelle batterie della mattina, Carraro ha ottenuto il secondo tempo assoluto per soli 4 centesimi (1'04"44) dietro a Castiglioni (1'04''40). Anche le finali saranno trasmesse in diretta su Rai Sport +HD(Nel video le interviste di Elisabetta Caporale al termine delle batterie)