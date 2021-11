Ecco i 21 vincitori di Area Sanremo 2021

Il Casinò di Sanremo

Al Palafiori di Sanremo sono stati proclamati i 21 vincitori dell’edizione 2021 di Area Sanremo , l’unico concorso che dà la possibilità a 4 artisti emergenti di poter accedere alla serata finale di Sanremo Giovani , prevista il 15 dicembre in diretta su Rai1 , in prima serata, dal Teatro del Casinò di Sanremo.



La Commissione di Valutazione, composta da Franco Zanetti (presidente), dal maestro Giuseppe Vessicchio (presidente), Piero Pelù, Mauro Ermanno Giovanardi e Marta Tripodi, ha riascoltato i 56 finalisti e selezionato i 21 vincitori del concorso. Il presidente onorario della Commissione di Valutazione è Vittorio De Scalzi. Il commissario supplente è Maurilio Giordana.



Questi i 21 vincitori (in ordine alfabetico) di Area Sanremo 2021: Anna Renè (Polignano a Mare - Bari), Aria (Brugherio - Monza), Canca (Genova), Emanuele Conte (Povegliano - Treviso), Cricca (Riccione - Rimini), Destro (Leverano - Lecce), Etta (Sparanise - Caserta), Gobbi & Lucrezia (Bologna), Ilan (Ravenna), Isabel (Casale Marittimo - Pisa), Josuè (Messina), Littamè (Terrassa Padovana - Padova), Camilla Magli (Milano), Moà (Orvieto - Terni), Namida (Porto Viro - Rovigo), Noe (Terracina - Latina), Senza_Cri (Brindisi), Sophia Murgia (Budoni - Sassari), Dalila Spagnolo (Lecce), Ulisse Schiavo (Padova), Vittoria (Villafranca di Lunigiana - Massa).



I 21 vincitori di Area Sanremo avranno la possibilità di sostenere un’audizione davanti alla Commissione Artistica della Rai, che decreterà i 4 artisti che parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani.