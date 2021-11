Illusione Samp, la Fiorentina vince 3-1

Roberto D'Aversa

L'illusione Samp è durata un quarto d'ora, come il vantaggio di Gabbiadini, bellissima torsione di testa su cross di Candreva, gol in casa della Fiorentina nel match delle 18:30. Poi i padroni di casa hanno fatto loro il primo tempo e la gara intera, segnando un nuovo stop, per i blucerchiati, nella 15^ giornata infrasettimanale. Il pareggio viola al 23', cross di Sottil dalla sinistra e tocco sotto di Callejon per l'1-1. Vantaggio al 32', con una splendida azione in tre passaggi, Callejon, Bonaventura, cross per la testa di Vlahovic, e 2-1 Fiorentina con il capocannoniere della serie A. Il sigillo al 45', tiro di Bonaventura, sfera vacante in area dopo un rimpallo, Sottil il più lesto ad avventarsi per il 3-1. Rimarrà il risultato finale, dopo un secondo tempo di controllo gigliato e vani tentativi Samp, nonostante gli ingressi di Quagliarella, Augello e del giovane Ciervo. Prossimo impegno, domenica 5 dicembre alle 18:00, Sampdoria-Lazio.