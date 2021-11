Funivie verso la liquidazione: "Fondi solo per arrivare a fine anno"

Il trasporto di carbone da Savona a San Giuseppe di Cairo

Le Funivie di Savona non escono dalla crisi. Sarà decisiva l'assemblea straordinaria dei soci, convocata per venerdì: all'ordine del giorno c'è proprio la messa in liquidazione. L'amministratore delegato Paolo Cervetti ha informato le istituzioni e i sindacati che l'azienda ha in cassa fondi sufficienti solo per arrivare alla fine dell'anno.



Le rappresentanze dei lavoratori, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, sono immediatamente uscite con una nota: "La comunicazione è stata inviata contestualmente alle OOSS, al sottosegretario competente Teresa Bellanova, ai parlamentari Paolo Ripamonti e Raffaella Paita, agli assessori regionali Benveduti e Berrino e al consigliere regionale Vaccarezza, inoltre con lettera separata al MIT e nello specifico al dirigente responsabile Ing.Mautone. Tale avvenimento - secondo i sindacati - sarebbe un'ulteriore spada di Damocle sulla testa dei lavoratori, che malgrado l’assicurazione sugli ammortizzatori sociali fino a novembre 2022 vedono sempre più a rischio la loro continuità occupazionale".



Le sigle ricordano che l'ultimo incontro al Ministero risale a gennaio 2020 e altri non sono mai stati neanche calendarizzati. "E’ evidente - aggiungono - che in caso di liquidazione della società diventa ineludibile la nomina di un commissario per la gestione, che a nostro parere, oltre a occuparsi della gestione ordinaria deve occuparsi di portare avanti il progetto di un impianto funiviario utilizzabile per il trasporto delle rinfuse nei 20 mila metri quadri di parchi di stoccaggio già presenti in val Bormida, progetto quanto mai attuale in un’ottica di trasporti ad emissioni zero".



La nota si conclude con una denuncia che suona come un appello: "Dopo tanti impegni presi e belle parole, per i lavoratori devono arrivare dalla politica risposte concrete". Lo scorso 3 novembre, in un comunicato, la Lega informava che i soldi mancanti all'appello erano "in dirittura d'arrivo". La copertura finanziaria sarebbe stata garantita grazie a un odg a firma dei senatori Ripamonti e Bruzzone, approvato in Commissione Trasporti a palazzo Madama.



L'impianto, che impiega una settantina di dipendenti e da 100 anni porta il carbone dal porto di Savona ai depositi di San Giuseppe di Cairo, è fermo dal 24 novembre 2019, giorno in cui una frana causata dal maltempo aveva danneggiato due piloni dell'infrastruttura.