Valle Armea, fiamme in un impianto di compostaggio

Il nastro trasportatore distrutto dalle fiamme

Una macchina trituratrice di un impianto di compostaggio per scarti vegetali è andata distrutta a Sanremo in un incendio divampato nella tarda serata di ieri. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri.



Il mezzo appartiene alla ditta Beusi srl. Sono state necessarie circa due ore di lavoro per spegnere completamente le fiamme ed evitare che il fuoco si propagasse a un secondo macchinario, oltre che al materiale lavorato e non stipato, custodito nelle immediate vicinanze del luogo dell'incendio.



Sul posto, sulle alture in valle Armea, sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento. Risultano danni ingenti, non ci sono stati feriti.