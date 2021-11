L'Istituto Nautico San Giorgio di Genova festeggia cento anni

Il sindaco di Genova Bucci alla cerimonia per i cento anni dell'Istituto Nautico San Giorgio

Dai finestroni affacciati sul porto si vede La Niña sesta, una delle tre imbarcazioni della scuola, l’unica in legno, usata dagli studenti per esercitarsi nella manutenzione e nella navigazione. Sulla facciata della scuola, un vecchio albero di una nave. Gli sport nautici e la formazione pratica fanno parte a pieno titolo delle attività dell' ’Istituto nautico San Giorgio che festeggia cent’anni con una serie di iniziative da adesso fino ad aprile.



Sugli schermi scorrono le immagini in bianco e nero, nella sua lunga storia l’istituto ha sfornato ufficiali di macchina e di coperta, tecnici per le costruzioni navali. Figure preziose per la marina mercantile e la marina militare . Cent’anni di storia, anche se in realtà la regia scuola di Marina nacque più di 200 anni fa, ma nel 1921 l’istituto, che prima era una sezione del Vittorio Emanuele, si staccò per diventare scuola indipendente, prima in piazza Palermo e poi in calata Darsena, dov’è ora.



Per il centenario l’associazione di ex allievi ha pubblicato un opuscolo sul legame di Genova con il santo che uccise il drago. Oggi la consegna della bandiera di San Giorgio da parte del sindaco Marco Bucci, che ricorda l’importanza della blu economy per Genova e aggiunge “avete chiesto alla città spazi per espandere la scuola - dice il sindaco - troveremo una soluzione per darvi nuovi spazi”. La richiesta della scuola è di poter riunione tutta la scuola che oggi ha delle sedi sparse e poi di poter pensare a un ampliamento ulteriore.

“Il vostro settore è in continua evoluzione - aggiunge l’assessore regionale Ilaria cavo- anche su questo rifletteremo durante la nuova edizione di Orientamenti, il salone per gli studenti che si apre domani ai magazzini del cotone“.



Un percorso di studi tradizionalmente maschile. Tra Genova e Camogli ci sono 1300 studenti, le ragazze sono il dieci per cento. Per questo il preside Paolo Fasce ha scritto una lettera alle studentesse: “il mare ha bisogno delle donne”. In questi anni l’istituto ha introdotto delle novità, ad esempio lo studio del cinese, pensando alle ricadute occupazionali.



Nel video le interviste a:

VITTORIO SARTORI COMANDANTE, DIPLOMATO NEL '46

MARCO BUCCI SINDACO DI GENOVA

ILARIA CAVO ASSESSORE REGIONALE ALLA SCUOLA

PAOLO FASCE PRESIDE ISTITUTO NAUTICO