Pilone deteriorato, riaperto il transito anche ai tir

La rampa chiusa a titolo precauzionale

In serata è stata riaperta anche al transito dei tir, la rampa chiusa questa mattina per un pilone deteriorato. Il Comune ha ribadito:"Non c'era alcun pericolo di crollo, si è trattata di una misura precauzionale. Autostrade stava facendo lavori, quando ha notato uno stato di corrosione in uno dei piloni del tratto di competenza comunale." Nei prossimi giorni la struttura verrà esaminata dai tecnici del Rina.