"Riaprire l'Archivio di Stato", lo chiede il Consiglio al Presidente Toti

Documenti nell'Archivio di Stato

Il Consiglio Regionale della Liguria chiede al presidente Giovanni Toti e alla giunta di "intervenire immediatamente sul governo, affinché si proceda all'assunzione di tutto il personale necessario e l'Archivio di Stato di Genova resti aperto nelle migliori condizioni e con lui restino aperte la memoria storica e la ricerca della città". Nell'ordine del giorno "fuori sacco", sottoscritto da tutti i capigruppo e approvato all'unanimità dall'aula, si richiama la chiusura della struttura per mancanza di personale, senza nessun preavviso, avvenuta il 17 e 18 novembre scorsi. L'organico attuale è di dieci persone in servizio, su 29 necessarie, con maggiori carenze soprattutto per quanto riguarda i custodi.

La documentazione conservata all'Archivio di Stato di Genova risale fino al 952 e, se tutto il materiale fosse messo in fila, raggiungerebbe un'estensione lineare di 30 chilometri. Per l'assemblea legislativa regionale, non è sufficiente l'avviso di selezione pubblicato dal ministero della Cultura per sette incarichi di collaborazione destinati alla Liguria e viene sollecitata l'indizione di un concorso pubblico per tutte le posizioni lavorative carenti e di un concorso interno per i dipendenti che aspirino a progressioni di carriera.