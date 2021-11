Rivieracqua esce dal concordato preventivo

Cantieri a una condotta idrica

Il tribunale di Imperia, riunito in sessione collegiale (presidente Silvana Oronzo), ha emesso un decreto con cui revoca il concordato a Rivieracqua, il gestore unico del ciclo integrato delle acque in provincia di Imperia.



"In pratica il tribunale afferma che Rivieracqua ce la fa da sola e che i tempi sono troppo lunghi per una procedura concorsuale, ma questa decisione ci mette fortemente in difficoltà", ha dichiarato il presidente di Rivieracqua, Gian Alberto Mangiante, che ha convocato un cda in via d'urgenza. "Cercheremo di trovare un paracadute a questa situazione, anzi ci sembra doveroso".



Nel decreto, insomma, si fa presente che la soluzione (ovvero la revoca del concordato) "non appare ingiustificatamente penalizzante per la società, che nel tempo ha migliorato la propria posizione complessiva e oggi possiede le risorse per la gestione del servizio, avendo visto una sensibile riduzione del deficit e godendo della fiducia dell'ente d'ambito".



Ancora non si conoscono, tuttavia, i tempi e i modi per il pagamento di quanto dovuto ai creditori.