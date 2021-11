Al via il Salone Orientamenti: inaugurazione con Bianchi e Orlando

Ragazzi all'ingresso dei Magazzini del Cotone a Genova

Da oggi al 18 novembre torna a Genova il Salone Orientamenti, il grande appuntamento nazionale annuale sull'orientamento, la formazione e il lavoro. Quest'anno il Salone - giunto alla 26esima edizione - si fa in due, per offrire ancora più contenuti, esperienze, approfondimenti: Orientamenti al Porto Antico, da visitare in presenza presso i Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova, e Orientamenti Online, la piattaforma che consente di accedere a tutti i contenuti della manifestazione - spazi espositivi virtuali, eventi, convegni e webinar - senza limiti di spazio e di tempo.



All'inaugurazione gli interventi di Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione, Andrea Orlando, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giovanni Toti, presidente Regione Liguria, Ilaria Cavo, assessore Scuola Università e Formazione Regione Liguria, Federico Delfino, rettore Università di Genova, Ettore Acerra, direttore Ufficio Scolastico Regionale, Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio Genova e Francesco Bocciardo, campione Paralimpico Medaglia d'Oro Tokyo 2020. Dalle 11:30 inoltre è previsto un incontro rivolto ai giovani con il commissario per l'emergenza Covid-19 Francesco Figliuolo.



"React" è il tema scelto per questa edizione: un messaggio diretto soprattutto ai giovani, e non solo, per invitarli a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di questo momento storico: reagire, ripartire di slancio è l'obiettivo a cui puntare. Sarà questo il filo conduttore che orienterà il palinsesto degli incontri e degli approfondimenti, che si focalizzeranno in particolare sul tema delle competenze trasversali, a partire da quelle più significative nei momenti emergenziali e post emergenziali: la resilienza, la capacità di apprendere dagli errori e dalle difficoltà, l'espressione emotiva e la rielaborazione delle situazioni di stress. Inoltre, grande importanza sarà garantita a quelle competenze messe in secondo piano a causa dell'emergenza sanitaria e della necessità di distanziamento: il lavorare in gruppo, l'ascolto attivo, la comunicazione efficace, la leadership. Restano infine centrali i processi di apprendimento, quelli motivazionali e le azioni di orientamento al lavoro e alla vita.