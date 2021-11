Samp "come marinai in tempesta". Tempo e pazienza per il Genoa di Sheva

***

"Un vero marinaio si vede quando il mare è in tempesta; il coraggio e la bravura". La rotta della Sampdoria è in direzione Salerno, domani alle 15.00 una lotta salvezza. Che il clima sia di tempesta lo sa mister Roberto D'Aversa. La società blucerchiata ha provato a calmar le acque, patron Ferrero ha portato tutti a cena, soprattutto ha confermato l'allenatore: il timoniere della squadra."Quello che dobbiamo fare è cercare di andare in campo con la massima serenità che non vuol dire non essere determinati" - ha detto Roberto D'AversaMancherà Silva per squalifica. Non ce la fa Yoshida in difesa, Damsgaard in mediana e Torregrossa in attacco.Non avrà poi così tanto tempo Andrij Shevchenko che si prepara per il difficilissimo esordio sulla panchina genoana, domani alle 20.45, al Ferraris di Genova.Deve portar il grifone fuori dalla palude e ha solo una settimana di lavoro e due giorni con la squadra al completo.Tante assenze pesanti: Caicedo, Destro e Kallon in attacco e Criscito in difesa. Avversaria la Roma di Mourinho. Una ricetta comunque Sheva la ha:"Ai tifosi dico che li aspettiamo allo stadio, abbiamo bisogno del vostro supporto. Sicuramente noi dobbiamo avere le loro stesse motivazioni"