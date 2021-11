Roberto D'Aversa

Ancora una sconfitta per la Sampdoria, battuta in casa dal Bologna per 2 a 1 nell'incontro delle 15:00, valido per la 12/a giornata del campionato di calcio di Serie A. I marcatori, al 47' Svanberg per il Bologna. Momentaneo pareggio di Thorsby, al 77'. Gol decisivo di Arnautovic al 78'.