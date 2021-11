Ballardini: ci sono giocatori non ancora all'altezza

Davide Ballardini, allenatore Genoa Cfc

Per la prima volta non ha preso goal in campionato: ciò non è bastato al Genoa per battere il Venezia e per vincere la sua prima partita in casa, pur giocando per gran parte della gara nella metà campo avversaria.

Contro il Venezia, l'allenatore Davide Ballardini le ha provate tutte, facendo entrare via via gli attaccanti a disposizione, ma i meccanismi non hanno funzionato; anzi, nella ripresa il Genoa ha prodotto meno palle goal. Senza giri di parole, Ballardini in conferenza stampa ha affermato che alcuni giocatori non sono all'altezza del Genoa.

Sicuramente attaccati ai colori rossoblu sono i tifosi, 7900 presenti a Marassi, che hanno sostenuto la squadra per tutta la partita, ma alla fine l'ha salutata con bordate di fischi.