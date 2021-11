Sestri Ponente, figlio spara al padre: arrestato per tentato omicidio

Il palazzo di via Molfino dove è avvenuta la sparatoria

Ha sparato un colpo di pistola al padre al culmine di una lite. Un ragazzo di 27 anni, senza precedenti penali, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.



L'aggressione è avvenuta ieri sera in via Giovanni Ambrogio Molfino, a Genova Sestri Ponente. Il padre, un uomo di 60 anni, è stato portato all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena con una ferita a una gamba, ma non rischia la vita.



Sono stati alcuni vicini a chiamare i carabinieri che hanno fermato il giovane e lo hanno trasferito nel carcere di Marassi. L'uomo ha anche tentato di fuggire in strada. Con sé aveva ancora due caricatori e 100 proiettili.



Nel servizio di Georgina Zapparoli per il TgR Liguria la testimonianza di un vicino.