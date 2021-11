Sheva: rimanere compatti e credere nelle nostre forze

Shevchenko

Archiviata la sconfitta all'esordio con la Roma, per Shevchenko seconda gara alla guida del Genoa domani in trasferta contro l'Udinese. Sfida più alla portata rispetto a quella con i giallorossi, anche se il tecnico ucraino dovrà fare ancora a meno di ben sette giocatori. "Purtroppo non recuperiamo nessuno e solo la prossima settimana dovrebbe tornare ad allenarsi con la squadra Destro - ha spiegato il tecnico -. Ma in questi giorni abbiamo fatto un buon lavoro e la squadra piano piano comincia a capire di più la nostra cultura del lavoro. Sono molto soddisfatto di come i ragazzi hanno approcciato questa settimana, con la giusta mentalità. Dobbiamo essere compatti e credere nelle nostre forze".