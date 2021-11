Spezia sconfitto di misura dal Bologna al Picco

Thiago Motta, tecnico dello Spezia

Spezia sconfitto, in casa, nella gara delle 15:00 con il Bologna, 1 a 0 per gli ospiti allo stadio Alberto Picco. Una partita equilibrata, con occasioni da entrambe le parti e un buon controllo da parte degli aquilotti. Fatale l'episodio all'82'. Calcio di punizione per il Bologna, battuta di Arnautovic, deviazione della barriera dei bianchi, con il gomito, di Nzola. Ammonito l'attaccante dello Spezia, calcio di rigore per l'arbitro Massimi. Sul dischetto per il Bologna lo stesso Arnautovic, Provedel intuisce ma non raggiunge la sfera. Il gol dell'83' è decisivo per la vittoria di misura del Bologna. In classifica, lo Spezia è 17esimo a 11 punti, i felsinei salgono a 21, raggiungendo Juventus, Fiorentina e Lazio. Mercoledì alle 18:30 l'infrasettimanale di San Siro, Inter-Spezia.