Diabetica e ipertesa muore dopo la terza dose all'hub di Camporosso

Vaccinazioni all'hub di Camporosso

Una donna di 75 anni, residente nel distretto sanitario di Ventimiglia, è morta dopo aver effettuato nel centro vaccinale di Camporosso - Palabigauda la somministrazione della terza dose di vaccino.



Lo comunica in una nota stampa la Asl1 imperiese precisando: "La signora era diabetica e ipertesa e la somministrazione era necessaria per via della sua appartenenza alla categoria degli ultrafragili".



Uscendo dal centro vaccinale, prosegue la nota, "la signora non ha accusato alcun sintomo. Questa mattina la donna è stata trovata esanime presso la sua abitazione dalla figlia", che ha chiamato i soccorsi ma non c'era più nulla da fare.



Come da prassi, conclude la Asl1, "sono in corso la segnalazione ad Aifa (l'Agenzia italiana del farmaco) e gli accertamenti per stabilire un'eventuale correlazione col decesso".