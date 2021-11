Motta: dobbiamo difendere in 11

Thiago Motta, tecnico dello Spezia

"Ci sono momenti della gara in cui devi essere capace di soffrire. Noi invece abbiamo sprazzi della partita in cui concediamo troppe occasioni- cosi il tecnico dello Spezia Thiago Motta alla vigilia del match contro il Bologna. Con 31 reti al passivo la squadra ligure ha una delle difese più battute dei campionati europei ed è reduce dalla cinquina subita dall'Atalanta. Il Mister invita la squadra ad essere compatta e a non abbassare mai la guardia: "Quando non abbiamo il pallone, siamo undici difensori".