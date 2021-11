Udinese-Genoa 0-0, pareggio senza spettacolo

Sirigu in azione in Udinese Genoa

Sono le due squadre di calcio più antiche d'Italia: la secondogenita l'Udinese oggi ha festeggiato 125 anni. Unite dalla storia gloriosa, ma anche dalla ricerca di un presente più sereno, Genoa e Udinese con il pareggio scaturito allo stadio Friuli fanno un passetto in avanti. Ambedue sono state attente soprattutto a non scoprirsi; ne ha risentito lo spettacolo. Nel primo tempo bisogna aspettare venti minuti per il primo squillo dei friulani: su corner di Deulofeu, la palla respinta da Cambiaso arriva ad Arslan che dal limite spara sopra la traversa. Poi Sirigu in due tempi si oppone a un tiro di Walace da destra; alla mezz'ora ancora l'Udinese si affaccia in area: Deulofeu mette in mezzo, ma Beto non ci arriva e la difesa rossoblu libera l'area. Il Genoa si fa vivo al 33' con un tiro di Rovella dalla lunga distanza parato da Silvestri e soprattutto con un'azione di Ekuban, innescato da Rovella, che supera in corsa Samir e tira in diagonale, mandando la palla di poco a lato. Non cambia il copione nella ripresa con sporadiche emozioni: al 25' ancora sugli sviluppi di un calcio d'angolo Walace prova il tiro da lontano, Sirigu respinge con i pugni; al 35' Beto riceve da Pussetto in area e tira; Cambiaso riesce a intercettare e la palla colpisce il palo esterno. Due minuti dopo, il Genoa sviluppa un'azione in contropiede tre contro due, condotta da Ghiglione, che tira rasoterra: Silvestri respinge in tuffo. Finisce 0-0: l'elemento positivo per il Genoa è la tenuta difensiva, per la quale si inizia a vedere la mano di Tassotti. L'allenatore Shevchenko valuta positivamente la prestazione dei suoi: