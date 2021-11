Rotta low cost su Parigi, il Colombo decolla con Vueling

L'equipaggio del nuovo volo Genova Parigi

Per tutta stagione invernale è attivo un nuovo volo diretto Genova-Parigi Orly, operativo con due frequenze alla settimana. La nuova rotta è della compagnia low cost Vueling e sarà coperta il lunedì e il venerdì.



"Questo nuovo collegamento tra Genova e Parigi avvicina la Liguria alla capitale francese", afferma Paolo Odone, presidente dell'Aeroporto di Genova: "Vueling, compagnia conosciuta sul nostro territorio perché da anni collega Genova con Barcellona, rappresenta un partner importante nella nostra strategia di ripristino della connettività aerea sul nostro scalo".



Odone ha sottolineato in una nota "l'investimento aggiuntivo" e anche "il lavoro di promozione del territorio" che la compagnia aerea si è già detta disponibile ad avviare per stimolare nuovi flussi turistici da Parigi verso la Liguria.