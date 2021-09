Arenzano in festa, la benedizione dal cielo di Gesù Bambino di Praga

Nel fine settimana la tradizionale festa che si ripete da 113 anni. Due giorni di preghiere e celebrazioni religiose.

Ad Arenzano torna come ogni anno il tradizionale appuntamento della Festa di Gesù Bambino di Praga, giunto ormai alla 113 esima edizione. Quest’anno, non essendo possibile la tradizionale processione per le vie del paese a causa delle restrizioni anti-Covid, la statua di Gesù Bambino di Praga sabato dalle ore 19 sorvolerà Arenzano a bordo dell’elicottero della Guardia di Finanza e la cittadina sarà benedetta dal cielo.



Nella notte di sabato poi la veglia di preghiera. Le celebrazioni religiose continueranno per tutta la giornata di domenica. Saranno due giorni intensi di preghiera e celebrazioni religiose al Santuario di Gesù Bambino di Praga.



Le origini di questa devozione risalgono alla Spagna dell'XI secolo, quando un frate carmelitano modellò il bambinello con la cera. La statuetta fu portata a Praga dove si rivelò "Graziosa", generosa di Grazie. Nel 1628, la principessa Polissena Lobkowitz, la donò ai Frati Carmelitani a Praga perché ne curassero la devozione, fino a quando a Praga fu interdetto ogni culto religioso.



Da allora, i frati carmelitani continuarono dal Santuario di Arenzano a venerare il Bambino Gesù di Praga. Ancora oggi tanti fedeli si rivolgono al Bambinello di Praga per chiedere aiuto e guarigione oppure per scogliere i voti di grazie ricevute.