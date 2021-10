Porto di Genova, le immagini dei blocchi di protesta

Accesso consentito ai passeggeri, non a tir e merci

di Simone Gorla

Il giorno dopo la protesta dei lavoratori no green pass al porto di Genova e in città, ancora picchetti, seppur in misura più limitata. Al Terminal Traghetti entrano i passeggeri ma non le merci. Le immagini, dai varchi di accesso nelle aree portuali.