Protesta no green pass al terminal Psa: defezioni inferiori al 10%

Nel giorno in cui scatta l'obbligo della certificazione verde per l'accesso ai luoghi di lavoro, alcuni lavoratori del porto hanno organizzato un sit-in

Nel giorno in cui scatta l'obbligo del Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro, è iniziata la protesta dei portuali al Terminal Psa di Genova, con un sit-in di alcuni lavoratori davanti agli ingressi. Al momento si registra meno del 10% di defezioni di dipendenti che hanno deciso di non entrare.



"Sta andando piuttosto bene, qualche defezione c'è stata ma al di sotto del 10%. Ci siamo organizzati in maniera profonda, stiamo lavorando e confidiamo nella responsabilità collettiva da parte di tutti", ha sottolineato il responsabile della sicurezza del Terminal Francesco Parodi. "Stiamo campionando gli ingressi in maniera massiva, nel pomeriggio raddoppieremo i controlli", ha aggiunto.



"Una parte dei nostri autisti deciderà di non tamponarsi, contiamo perciò di perdere parte del personale e parte dei veicoli. Abbiamo calcolato 80 milioni di euro di danni al giorno a livello nazionale", ha dichiarato Giuseppe Tagnocchetti, coordinatore ligure di Trasportounito.