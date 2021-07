Salone Nautico, si entra con il Green Pass

Presentata la 61/ma edizione che si terrà dal 16 al 21 settembre. 400 barche in più

di Mariangela Bisanti

Dopo i numeri contingentati del 2020 quest'anno al Salone Nautico di Genova accesso permesso solo con il Green Pass. Tra le novità della kermesse la più evidente è la realizzazione del nuovo waterfront di Levante con la riqualificazione di tutta l'area della Fiera. Che si traduce in più ormeggi: +19% lo spazio di approdo disponibile in acqua. E con l'abbattimento del muro di passeggiata, in più spazi a terra, a partire da una banchina lunga 17 metri. Per un totale di 200 mila mq di superficie, con l'85% delle aree all'aperto.



Già sold out, dal 16 al 21 settembre, la 61ma edizione del Salone Nautico è pronta a salpare



Nel video Alessandro Campagna, Direttore commerciale I Saloni Nautici; Paolo Emilio Signorini, Pres. Autorità Sistema portuale Mar Ligure Occidentale e Marco Bucci, Sindaco di Genova