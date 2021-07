No pass, nuova protesta il 2 agosto

Slogan contro le regole anti Covid, insulti a Governo e media

di Simone Gorla

Manifestazione e corteo di circa 500 persone, nel pomeriggio a Genova, per protestare contro le nuove regole sul greenpass. Dopo il presidio in piazza De Ferrari, un corteo non autorizzato ha attraversato le vie del centro, scendendo per via Venti Settembre fino a via Cadorna, con ripercussioni sul traffico nella zona di Brignole. Alle 20 la risalita verso piazza De Ferrari, sempre attraverso via Venti Settembre, la sosta e l'ulteriore discesa per Matteotti verso via San Lorenzo, dove l'iniziativa si è conclusa poco dopo le 21. I partecipanti si sono dati appuntamento il 2 agosto, lunedì, per una nuova protesta.