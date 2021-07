Anche Bombardieri al Consiglio confederale Uil Liguria

Il segretario generale: "Spendere bene e subito le risorse del Pnrr, a partire dal comparto delle infrastrutture".

di Mariangela Bisanti

I ritardi sui tempi di realizzazione delle grandi opere costano alla Liguria una mancata crescita del Pil dello 0,5%, pari a circa 700 milioni. Il dato è emerso in occasione del Consiglio confederale della Uil Liguria alla presenza del segretario generale PierPaolo Bombardieri. Un'occasione per sollecitare il territorio a spendere bene e subito le risorse del Pnrr, a partire dal comparto delle infrastrutture.

Tra le vertenze occupazioni più urgenti, il futuro dei lavoratori ex Ilva dello stabilimento di Cornigliano dopo l'accordo con l'azienda per garantire dieci giornate di lavoro per tutte le maestranze, diminuendo il numero dei lavoratori coinvolti dalla cassa integrazione

Bombardieri ha poi preso parte a un incontro con il consiglio di amministrazione della Culmv, nella sede della Compagnia unica del Porto di Genova.



Nel video PierPaolo Bombardieri, segretario generale Uil