Genova, cinghiali in via Venti

Insolita passeggiata di alcuni ungulati nella via dello shopping. Gli animali sono stati scortati dalla polizia municipale

Cinghiali nella centralissima via 20 Settembre a Genova. L'insolita passeggiata davanti ad automobilisti e passanti stupiti. Gli ungulati sono stati scortati da una pattuglia dalla polizia locale avvertita dai cittadini e sono stati seguiti lungo la via dello shopping per evitare danni alle persone e agli altri mezzi. Le immagini in un video diffuso sui social sulla pagina del "mugugno genovese". Gli animali sono stati accompagnati al Righi dove si sono dileguati. Cinghiali protagonisti sulla spiaggia di Sturla, dei veri e propri habitue', come già avvenuto nei giorni scorsi anche oggi hanno scorrazzato tra bagnanti e ombrelloni.



















La presenza degli agenti, per evitare danni alle auto e ai cassonetti



Cinghiali habitue' anche della spiaggia di Sturla,



ci eravamo già occupati di loro, anche oggi hanno scorazzato fra i bagnanti



come si vede in questo video che gira sul social