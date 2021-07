Il rebus di scuola e vaccini

Si attendono le decisioni del governo su green pass in aula e obbligo vaccinale per studenti e docenti

L'obiettivo dichiarato del Ministro Bianchi è il rientro a scuola in presenza al 100%. Ancora da definire con quali modalità. In Liguria intanto il Presidente Toti contesta i dati del governo e sostiene che il numero dei docenti vaccinati superi l'80%, tenuto conto che in diversi hanno aderito non alla campagna vaccinale per categorie professionali ma ai diversi open day.

Stasera in 12 città tra cui Genova si svolgerà la fiaccolata di dissenso contro l'obbligo del green pass. I dati di oggi riportano 144 contagiati e 43 ricoverati