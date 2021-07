Robotica e intelligenza artificiale, a Genova si guarda al futuro

A Palazzo Ducale l'evento speciale del G20 organizzato dall'Istituto Italiano di Tecnologia

di Fabrizio Assandri

"Visioni del futuro, dialogo tra scienza e società" il convegno in corso al Ducale. Tra i temi affrontati, il rapporto tra etica e scienza, la possibile perdita di posti di lavoro per la diffusione della tecnologia, la conquista dello spazio e la sostenibilità ambientale, ma anche la musica.

Assente giustificato il Ministro Cingolani impegnato nel Consiglio dei Ministri. In collegamento Maria Chiara Carrozza, presidente del Cnr,

Il settore dell'intelligenza artificiale negli ultimi anni in Italia ha conosciuto una forte crescita: secondo l'IIt il mercato relativo a questa tecnologia è aumentato del 15 per cento rispetto al 2019 e ha raggiunto un valore pari a 300 milioni di euro. Giorgio Metta, direttore scientifico dell'istituto, sottolinea come nel piano di ripresa e resilienza con i fondi europei nè la robotica nè l'intelligenza artificiale siano espressamente citati. "Confido che si rimedierà, ha detto, èeha aggiunto che Genova, sull'innovazione, può diventare un centro importante se saprà attirare cervelli e finanziamenti."