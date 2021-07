Genova, salta la fiaccolata no vax

Un centinaio di persone si e' comunque radunato davanti a Palazzo Tursi

È saltata la fiaccolata del comitato Libera Scelta a Genova. Inizialmente il capoluogo ligure era stato indicato tra le 12 città dove si sarebbero svolte manifestazioni anche questa sera contro l'obbligo del Green Pass. Poi in un video sulla pagina social del movimento , uno degli aderenti, il professore universitario Paolo Becchi, ha riferito che a Genova non e' stato possibile organizzarla. Un centinaio di manifestanti si e' riunito comunque sotto la sede del Comune a Palazzo Tursi . Nonostante gli annunci iniziali nessuno aveva mai fatto richiesta alla Questura. Qualsiasi evento sarebbe stato dunque non autorizzato come il corteo di sabato scorso per il quale sono state denunciate due persone, conderate promotori dell'iniziativa estemporanea.