L'avventura del web

Il caporedattore Luca Ponzi illustra il nuovo sito della Tgr Liguria. Notizie, speciali e approfondimenti

di Emanuela Pericu

L'informazione regionale Rai si presenta on line con il nuovo sito. In primo piano troverete i fatti del giorno, poi le aree tematiche per approfondire l'argomento che più vi interessa: la cronaca,l'economia, lo sport, la cultura. Ci sarà spazio per gli approfondimenti. il primo è dedicato ai momenti più significativi dei venti anni del g8. Con la pagina degli speciali ci spostiamo a Tokyo per seguire gli atleti liguri alle olimpiadi.

Per un tuffo nel passato basta cliccare su rewind con i grandi eventi storici raccontati dalla Tgr, l'affaccio sul futuro sarà in musica con la sezione dedicata ai talenti nostri. Nel sito trovate anche i nostri servizi tv che potrete facilmente condividere per portare anche voi la Liguria in tutto il mondo.