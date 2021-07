Covid, 139 nuovi positivi

3492 tamponi molecolari. 41 i ricoverati, 6 in terapia intensiva

di Martin Kucera

Alla fiera di Genova per recuperare l'open night saltata a causa del cavo tranciato durante i lavori del waterfront. Lunedì nei centri vaccinali un totale di 1724 dosi somministrate, afflusso buono, forse da collegare anche all'arrivo del green pass ad agosto, ma comunque da inquadrare nella lotta generale al covid. Tutti tasselli della strategia per arrivare con numeri abbastanza robusti per affrontare l'autunno e per l'istruzione in presenza nelle scuole e a tale proposito il Presidente della Regione Toti è stato chiaro sulle prospettive: per scongiurare la dad occorre che tutto il corpo docente che ancora non si è vaccinato, lo faccia entro l'inizio dell'anno scolastico. Tutto questo mentre i numeri della pandemia fanno segnare nell'ultimo bollettino Alisa 139 nuovi positivi davanti a 3492 tamponi molecolari. I ricoverati invece sono 41, di cui 6 in terapia intensiva.