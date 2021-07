Open night alla Fiera, 700 vaccini

Gli ultimi dati della pandemia: 139 positivi e 41 ricoverati.Stasera nuova protesta contro l'obbligo del green pass

di Mariangela Bisanti

Lunghi tempi di attesa ma nessun intoppo alla Fiera di Genova nella serata di recupero dell'open night saltata a causa del cavo tranciato durante i lavori del waterfront. Gli ultimi dati del bollettino Alisa riportano 139 nuovi positivi a fronte di 3.492 tamponi molecolari. 41 ricoverati, di cui 6 in terapia intensiva. Un decesso.



Intanto nuova protesta del comitato libera scelta stasera in via Garibaldi a Genova. Una fiaccolata contro l'obbligo di green pass per accedere all'interno di luoghi come ristoranti e musei