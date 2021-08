Lavori in A10, si punta a finire per venerdì

Nei cantieri al lavoro squadre da 100 uomini e 20 mezzi per turno

Corsa contro il tempo per finire i lavori in A10. Nei cantieri delle Gallerie Provenzale e Torrazza sono impegnate squadre da 100 persone e 20 mezzi per turno. "Non si tratta di semplici manutenzioni, ma di lavori veri e propri"- spiega il Direttore del primo tronco Aspi Francesco Sapio. Nella Galleria Torrazza, ad esempio, si sta procedendo alla sostituzione completa della calotta della galleria". In altre gallerie sono previsti interventi più leggeri come ad esempio l'apposizione di reti metalliche oppure la chiodatura con chiodi profondi fino a sei metri, oppure la centinatura, come sta avvenendo adesso nella galleria Provenzale.

La fine dei lavori era prevista per il 26 agosto, ma è stata anticipata a domenica 22. E ora si cerca di accorciare ulteriormente i tempi per smontare i cantieri venerdì prima dell'inizio del week end.