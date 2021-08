"Inter forte, noi ancora in costruzione"

La conferenza stampa di Ballardini alla vigilia del debutto in A contro i campioni in carica

di Enzo Melillo

Un Genoa ancora in costruzione. Con il mercato ancora in corso, è questa la fotografia scattata da mister Ballardini a meno di 24 ore dal via della nuova stagione che vedrà i rossoblù debuttare alle 18.30 a San siro con l'Inter. Un esordio con il botto, un inizio a dir poco in salita: i campioni d'Italia hanno ceduto due pezzi da novanta come Lukaku e Hakimi, ma non per questo sono meno temibili, avverte l'allenatore.

Fra i nerazzurri di Simone Inzaghi, al debutto al posto di Antonio Conte, Lautaro Martinez squalificato, come anche, nel Genoa, Behrami e Bani. Cassata non ha ancora recuperato.