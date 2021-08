D'Aversa: "Inizio in salita ma parlerà il campo"

Debutto lunedì contro il Milan per i blucerchiati. Per lo Spezia c'è il Cagliari

di Enzo Melillo

Se è il Genoa ad inaugurare la prima giornata di Serie A con l'Inter, sarà la Samp a chiudere il programma del primo turno, lunedì alle 20.45, con il Milan a Marassi. Anche per i blucerchiati di D'Aversa un avvio tutt'altro che facile, ma da affrontare senza sentirsi battuti in partenza. Dopo le fatiche per passare il turno in Coppa Italia, per la Samp rientri importanti come quello di Yoshida, da poco tornato dalle Olimpiadi di Tokyo. Per questa partita è cambiato l'arbitro designato inizialmente: non più Fabbri di Ravenna, ma Guida di Torre Annunziata.

Lo Spezia debutterà sempre lunedì, ma alle 18.30, sul campo del Cagliari. Domani Thiago Motta fornirà indicazioni sulla formazione. In tema di mercato, non c'è ancora l'ufficialità, ma è in arrivo dal Tolosa Janis Antiste, 19enne attaccante francese di ottime prospettive.



L'Entella infine esordirà nel campionato di Serie C fra una settimana esatta, a Chiavari con il Teramo. Stasera per i biancocelesti di Volpe il debutto nella Coppa Italia di categoria, alle 21 al Comunale con il Fiorenzuola.