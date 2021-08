Serie A, domani in campo Sampdoria-Milan e Cagliari-Spezia

I blucerchiati affrontano in casa i rossoneri, appuntamento alle 20.45 a Marassi. Gli aquilotti volano a Cagliari, si gioca alle 18:30

di Pietro Adami

Vigilia di inizio campionato per Sampdoria e Spezia. I blucerchiati affrontano in casa il Milan, appuntamento alle 20.45 a Marassi. Roberto D'Aversa può tornare a contare su Yoshida, rientrato dopo la partecipazione ai Giochi di Tokyo. Una match che è anche una sfida tra due senior del calcio come Giroud, neo acquisto rossonero, e Fabio Quagliarella: il capitano doriano ha realizzato nella vittoria in Coppa Italia contro l'Alessandria il suo centesimo gol a Genova. Lo Spezia vola invece a Cagliari, si gioca alle 18:30, c'è attesa per l'idea di calcio totale di Thiago motta, dopo un precampionato complicato dal Covid. Nessuna amichevole, si è passati direttamente alla prima partita ufficiale di Coppa Italia vinta contro il Pordenone. Domani dovrebbe essere confermata la difesa a tre, subito in campo i neo arrivati Nikolau, Hristov e Kovalenko. In Coppa Italia di Lega Pro la Virtus Entella ha battuto 1-0 il Fiorenzuola approdando così al secondo turno.