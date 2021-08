Il vaccino, arma efficace ma non perfetta

Importante mantenere tutte le misure di prevenzione dalla mascherina, al distanziamento, all'igiene delle mani

di Fabrizio Assandri

"L'obiettivo non è l'eliminazione del virus, ma il controllo dell'infezione"- cosi il Professore Icardi, Referente Liguria per l'ISS si esprime sugli scenari futuri. Con il Covid si dovrà quindi convivere, si potranno solo ridurre ospedalizzazioni, complicanze e mortalità. E il vaccino sta rappresentando un ottimo alleato per "cui l'autunno in arrivo non potrà essere drammatico come il precedente". Il Professore ricorda comunque che il vaccino rappresenta un'arma efficace ma non perfetta. Con la variante Delta la protezione è calata intorno all'86-87%.E' quindi quanto mai fondamentale per tutti, vaccinati e non, continuare a mantenere tutte le altre forme di prevenzione, dal distanziamento alla mascherina, all'igiene delle mani.