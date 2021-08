Covid, numeri in aumento ma rischio moderato

Gli ultimi dati del monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità.

di Fabrizio Assandri

In due settimane si è passati da 53,6 a 65 casi per 100 mila abitanti. La percentuale di occupazione dei posti letto in ospedale è passata in una settimana dal 2 al 3,2 per cento, nelle terapie intensive dal 5,6 al 6,2. Il rischio, per la Liguria, resta moderato. E i dati di oggi segnano un nuovo balzo nei ricoveri, 78, 8 più di ieri, ma le terapie intensive reggono a quota 12. Nessun decesso. 158 i nuovi positivi. Domani il primo open day per i giovanissimi tra i 12 e i 17 anni dalle 8 alle 12 a San Benigno.