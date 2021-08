Odissea Excellent, stasera trasbordo sulla nave Superba

Il traghetto Gnv per Palermo bloccato a Genova per problemi tecnici. I 600 passeggeri informati, stasera la nuova partenza

di Georgina Zapparoli



L'odissea del traghetto per Palermo Excellent rimasto bloccato nel porto di Genova per problemi tecnici. Questa volta i circa 600 passeggeri sono stati informati e assistiti nella logistica dalla compagnia in attesa della nuova partenza prevista questa sera a bordo della Superba. La Excellent era rimasta ferma già martedì, con estremo disagio dei 750 passeggeri imbarcati. A bloccare la partenza i controlli della capitaneria di porto che avevano rilevato problemi alle pompe di sentina. Una verifica di routine dato che la nave era appena stata adibita a una nuova rotta. Ieri le prove di funzionamento e gli interventi a bordo sono continuati fino a tarda ora nella speranza di salpare anche se in ritardo. Non c'è stato niente da fare.



Nel video, Edoardo Monzani amministratore delegato Stazioni Marittime