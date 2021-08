Fa salire 25 migranti su un camion in sosta

E' successo in un'area di servizio sulla A10. Arresto un giovane afgano

di Eliana Miraglia

Arrestato per favoreggiamento di immigrazione clandestina un giovane afgano. E' stato colto in flagrante mentre faceva salire 25 migranti (23 bengalesi e 2 afgani) sopra un autoarticolato in sosta alla stazione di servizio di Valleggia Nord sulla A10 nei pressi di Quiliano.

Dagli accertamenti è emerso che ognuno dei migranti aveva pagato dai 100 ai 150 euro .

L'episodio della scorsa notte non è il primo: dall'inizio dell'estate sono già 180 i migranti trovati dalla polizia stradale nascosti in vari mezzi pesanti nelle aree di servizio o di sosta della A10. Di solito è lo stesso camionista, allarmato da rumori o da danni al telone, ad avvertire le forze dell'ordine.