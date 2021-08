Goa Boa festival, protagonista Francesco Motta

Ha presentato il suo terzo disco, "Semplice", uscito ad aprile. Un ritorno alla semplicità per ripartire dalle piccole cose

di Pietro Adami

Francesco Motta è tornato al festival Goa-Boa per presentare il nuovo disco "Semplice", uscito lo scorso aprile. Un ritorno alla semplicità, per ripartire dalle piccole cose.Terzo album per il cantante, nato a Pisa, ma romano di adozione.



All'Arena del Mare del Porto Antico, a Genova, il cantautore ha suonato tutti quei brani che lo hanno reso uno dei più apprezzati artisti rock della scena italiana. Tra i più cantati "La fine dei vent'anni" e "Sei bella davvero". Non vedeva l'ora di tornare a esibirsi dal vivo Motta, artista cresciuto proprio sopra i palchi.



Una carriera da solista iniziata nel 2016, due targhe Tenco per i suoi due primi album, poi nel 2019 la partecipazione a Sanremo con "Dov'è l'Italia?" All'ingresso dell'Arena era possibile ricevere un tampone gratuito per entrare al live. In apertura del concerto gli Eugenia Post Meridiem e Emma Nolde, con lei Motta ha duettato, chiudendo la sua esibizione.



Nel video qualche estratto dal concerto