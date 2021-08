30 marzo: entra in servizio la rinnovata funicolare Zecca-Righi

Era chiusa dal 1986. Riapre - più moderna - quattro anni dopo. Altra linea storica genovese è quella di Sant'Anna

di Valentina Gregori

Dopo tre anni di lavori costati cinque miliardi di lire, il 30 marzo 1990 la funicolare Zecca-Righi, adeguata alle nuove norme, torna ad arrampicarsi su per la collina, trasportando fino a novecento passeggeri all'ora. L'evento è illustrato in un servizio del Tg regionale di Nino Giordano.

Genova recupera così una delle sue funicolari storiche, mentre l'altra, quella di Sant'Anna, è ferma da alcuni mesi dopo essere stata devastata da un incendio. Tornerà a muoversi nel 1991.

Se l'impianto di Sant'Anna festeggerà a novembre 2021 i 130 anni di vita, la Zecca-Righi ha tagliato nel 2017 il traguardo dei 120, occasione per un gemellaggio con le Rigi Bahnen svizzere, che fecero da modello alla funicolare genovese.