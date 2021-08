Il sorriso delle donne aspettando il G20

20 scatti di Elio Luxardo in vista del vertice che si terrà il 26 agosto a Santa Margherita

di Federica Cimignoli

A pochi giorni dal prossimo G20 che si terrà il 26 agosto a Santa Margherita è stata inaugurata la mostra fotografica organizzata dalla fondazione tre emme che terminerà il 31 agosto: “Smile please”, 20 scatti dell’indimenticabile Elio Luxardo - originario proprio di Santa Margherita -che raccontano aldilà del tempo e dei luoghi i sorrisi delle donne e le loro infinite sfaccettature e potenzialità



Tiziana Luxardo nipote ed erede artistica ricorda ancora quando suo padre e suo zio le insegnavano a cogliere l’attimo in cui ogni donna si perde nei propri pensieri; la mostra in questo momento storico assume un significato speciale, in un anno e mezzo di Covid ci siamo privati di sorrisi ed abbiamo imparato a mostrare ogni emozione dietro la mascherina ed ora lo spettro che le donne afghane debbano fare un balzo indietro e tornare a rinunciare ad ogni diritto anche a quello di poter sorridere con il volto scoperto.



Nel video il critico fotografico Roberto Mutti e Roberto Montanari, curatore della mostra