Da domani Green Pass obbligatorio per viaggi a lunga percorrenza

Interessati treni, navi, aerei e pullman nelle tratte interregionali.

di Enzo Melillo

Da domani il Green Pass diventa obbligatorio anche sui trasporti a lunga percorrenza: treni, navi, aerei, e sui pullman nelle tratte interregionali. Sui convogli ferroviari l'obbligo del certificato verde scatta per Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, cioè tutte le Frecce di Trenitalia e Italo. E sale la tensione, per il blocco dei treni annunciato dalla frangia più estremista dei No Green Pass. La mobilitazione coinvolge 54 città: a Genova si terrà alla Stazione Principe.



Il tam tam sui social è partito da giorni. Alle 14,30 è previsto il ritrovo dei manifestanti; l'occupazione dei binari è annunciata per le 15. La Questura sta preparando un adeguato servizio per prevenire disordini e garantire la regolare circolazione dei convogli, ma c'è comunque preoccupazione tra i viaggiatori. Assoutenti si è già detta pronta a denunciare penalmente chi dovesse impedire ai treni di circolare. Forte contrarietà anche dai sindacati al possibile stop del servizio ferroviario.



Intanto la Digos ha denunciato il 46enne No Vax genovese che domenica ha inseguito fin sotto casa e minacciato il primario di Malattie Infettive del San Martino Matteo Bassetti, per il quale Procura e Prefettura hanno disposto la vigilanza dell'abitazione e dell'ospedale quando entra e quando esce. All'attenzione di Polizia e Procura sarebbero ora una decina di persone: si indaga innanzitutto per le minacce rivolte a Bassetti nelle ultime settimane, ma i responsabili potrebbero dover rispondere anche di altri reati.



Questo mentre i numeri della pandemia segnalano che per la prima volta dal 5 luglio l'indice Rt e' sceso sotto l'1, a 0,95. Nel bollettino diffuso ieri da Alisa, 52 i nuovi positivi in Liguria a fronte dei pochi tamponi effettuati la domenica (1278 molecolari e 1030 antigenici rapidi). 87 i ricoverati, di cui 11 in terapia intensiva. 2 i decessi nel fine settimana.