Sestri Levante alla prova del Green pass

Piccoli inconvenienti, ma il sistema del certificato anticovid non sta creando problemi

di Antonio Zagarese

Piccoli inconvenienti, ma il sistema del certificato anticovid non sta creando problemi anche in uno dei luoghi d'eccellenza del turismo in regione, Sestri Levante. Qui e nelle altre località della regione, quasi 6mila controlli a ferragosto e nessuna sanzione.



Nel video Federica Genovese, comandante della polizia locale di Sestri Levante